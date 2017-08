LOS ANGELES – Elisabetta Canalis in gran forma: la ex velina sarda, ormai americana d’adozione, sfoggia un fisico invidiabile nelle foto in bikini postate su Instagram. Foto pubblicate non a caso: Elisabetta indossa infatti i costumi da bagno della collezione che ha disegnato lei stessa in collaborazione con Mobo Swim.

La giovane mamma di Skyler Eva ha trascorso le vacanze tra le Bahamas e la Costiera amalfitana, e nelle ultime immagini postate sui social appare a bordo di una piscina di Beverly Hills.

Elisabetta è sposata dal 14 settembre 2014 con il chirurgo Brian Perri e vive da tempo a Los Angeles. Sono ormai lontani i tempi in cui faceva coppia con Maddalena Corvaglia sul bancone di Striscia la Notizia: le due sono state veline dal 1999 al 2002. Insieme hanno anche posato per il calendario 2002 della rivista GQ. Ma in tutti questi anni sono sempre rimaste amiche, tanto che oggi vivono entrambe in California, dove hanno aperto insieme una palestra.