Equitalia, attenzione agli sms truffa con avvisi di pagamento

ROMA – “La truffa Equitalia imperversa. Non importa il canale utilizzato, sms o mail, sempre di truffa si tratta”. E’ il nuovo allarme lanciato dal profilo Facebook “Commissariato di PS Online“.

Nelle immagini postate dal profilo della polizia si vede lo screenshot di uno dei messaggi che sono arrivati sui cellulari di alcuni cittadini, con il testo – in un italiano molto incerto – che invita ad accedere ad un fantomatico servizio per ricevere un rimborso.

“Gentile cliente, avviso in data 19/04/2017 vi è stato FATTO un RIMBORSO da Equitalia per confermare, accedi al servizio on-line nel sito (www.payposta.it)”. L’avvertenza è sempre la stessa: non inserite mai le vostre credenziali di home banking o di carte di pagamento a seguito di richieste di questo tipo. In una seconda immagine, inoltre, si vede una mail con un falso avviso di procedimento amministrativo.