Fabio Rovazzi, chi è la fidanzata Karina Bezhenar FOTO

ROMA – Fabio Rovazzi, chi è la fidanzata Karina Bezhenar. Ventenne, bionda, occhi chiari, bellissima. Si chiama Karina Bezhenar, modella e attrice, è la nuova fidanzata di Fabio Rovazzi. A confessarlo proprio lui a “Vanity Fair”: “Sono fidanzato da un mese – ha detto – Sono uno che s’impegna nelle storie d’amore”.

Il rapper di “Andiamo a comandare” ha quindi un nuovo amore. Di lei in realtà si sa pochissimo, se non appunto che lavora nel mondo della moda. Ma i suoi scatti pubblicati sui social network hanno già conquistato tutti. Per il momento, sui profili dei due nessuna foto insieme, ma a ufficializzare la relazione è stato proprio lui.