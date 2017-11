ROMA – Fabrizio Frizzi torna a farsi vedere dopo il brutto malore che lo ha colpito mentre stava registrando una puntata de L’Eredità. Il conduttore Rai è stato fotografato in esclusiva dal settimanale di gossip Chi a passeggio per Roma insieme alla moglie, Carlotta Mantovan, e alla figlia Stella.

Frizzi è stato dimesso dall’ospedale da alcuni giorni ed è rientrato a casa, ma fino ad oggi non si era mai mostrato in pubblico.

Le immagini pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini sono le uniche che testimoniano la sua ripresa dopo l’ischemia del 23 ottobre scorso. Il conduttore appare disteso e rilassato, perfino allegro, insieme alla moglie e alla figlioletta. Immagini che rassicurano dopo giorni in cui si era temuto il peggio.

Lo stesso Frizzi in un post su Facebook aveva scritto, anche per rassicurare tutti i fan in apprensione per lui:

“Cari amici sono felice di potervi scrivere per dirvi che combatto per riprendermi… Grazie a tutti per i messaggi che piano piano leggerò e che mi daranno forza per superare questa brutta avventura. Un abbraccio a tutti”.

Adesso le foto pubblicate da Chi confermano la ripresa del tanto amato conduttore.