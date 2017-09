ROMA – Un intervento choc quello realizzato dal senegalese del Liverpool, Manè. Le immagini parlano chiaro. La palla corre verso la porta, il calciatore dei Reds prova a prenderla e alza la gamba a martello in maniera molto pericolosa. Dall’altra parte sopraggiunge Ederson, il portiere del Manchester City uscito dai pali per evitare un gol in contropiede. Mette la testa su quel pallone e l’impatto con l’avversario è impressionante. Il piede di Mané colpisce con i tacchetti il viso del portiere, che crolla a terra e viene portato via in barella tra la paura del pubblico. La foto della faccia di Ederson dopo i punti di sutura è impressionante. Clicca qui per il video con il fallaccio.