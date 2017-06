“Fantasma dorme accanto al bimbo nella culla”: FOTO misteriosa

PLYMOUTH – “Fantasma dorme accanto al bimbo nella culla“: misteriosa foto dal Regno Unito. Laura Haigh, 39, di Plymouth, Inghilterra, ha installato un monitor nella stanza di suo figlio Sebastian, 18 mesi. Mentre era intenta a guardare il piccolo a distanza, la donna si è accorta di un particolare che subito ha catturato la sua attenzione. Accanto al corpo del figlio c’era una figura anomala, una sagoma simile a quella di un altro neonato. Il suo compagno Dean è subito corso nella camera del bambino, ma vicino a lui non c’era nessuna altro. Eppure, il monitor continuava a mostrare la misteriosa immagine nel monitor. L’uomo era pronto a scommettere che fosse solo un peluche, ma quando ha guardato nella culla si è dovuto ricredere: non c’era alcun giocattolo di quel tipo.

I due genitori non escludono che possa essersi trattato di un fantasma. Laura è infatti convinta che nella sua casa si verifichino fenomeni paranormali. In realtà, quella figura che si vede al fianco al piccolo Sebastian potrebbe essere solo frutto di un errore interno allo stesso monitor, che mostra uno sdoppiamento nell’immagine del bimbo. Insomma, niente più che un difetto del dispositivo. Questa tesi non sembra però convincere i due genitori, soprattutto la signora Haight, che sostiene l’ipotesi fantasma: