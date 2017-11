ROMA – Sul numero di Chi che domani, 22 novembre, uscirà in edicola, il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica le prime foto di Fausto Brizzi dopo la bufera sollevata dall’inchiesta delle “Iene”, in cui quindici aspiranti attrici raccontano di essere state molestate dal regista. Brizzi è al parco che gioca con la figlia Penelope Nina, con cappellino e occhiali da sole e l’orecchio teso al telefono. Con lui non c’è la moglie Claudia Zanella.

Come spiega Dagospia, il settimanale ha sentito sia l’autore del servizio delle “Iene”, Dino Giarrusso, che l’avvocato di Brizzi, Antonio Marino. “Con l’ultimo servizio sul caso Brizzi per noi la vicenda si chiude. Se ne aprirà necessariamente un’altra in tribunale.

O il regista ci querela per diffamazione, e allora spiegheremo le nostre ragioni al giudice, oppure saranno le ragazze a denunciarlo”, spiega Giarrusso a cui risponde l’avvocato di Brizzi: “Le Iene ‘chiudono’ la questione allegando altre 4/5 testimonianze che descrivono lo stesso cliché. Siamo in attesa di capire quale delle sedi prediligeranno, se civile o penale, per chiamarci a rispondere. Noi, per ora, non quereliamo, sono cose che verranno a tempo debito, non c’è fretta”.