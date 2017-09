Firenze, la foto bufala delle studentesse americane

FIRENZE – Naturalmente, era solo una bufala. La foto pubblicata sui social delle due studentesse americane poco prima di incontrare i carabinieri è solo una notizia e una foto bufala. Una fake news. Che però si è diffusa, rapidamente, sui social. Una notizia bufala creata ad arte per attaccare le due ragazze e difendere i due carabinieri. Con un’accusa finale, del tutto senza senso, a Laura Boldrini.

Come scrive il sito Next Quotidiano:

La foto in realtà circola su internet da anni come illustrazione per feste e inaugurazioni di locali. In ub sito ucraino si trovano lo scatto che vediamo nel montaggio e un altro scatto effettuato probabilmente a qualche minuto di distanza.