Firenze, selfie nudi sul Ponte delle Grazie mentre fanno pipì in Arno

FIRENZE – Tutti n**i in posa per farsi un selfie mentre fanno pipì proprio in faccia al Ponte Vecchio a Firenze. Li ha immortalati un giornalista del Corriere Fiorentino, che mercoledì notte si è trovato a passare proprio di lì, sul Ponte delle Grazie. Il quotidiano oggi pubblica la foto in esclusiva, accompagnandola ad una riflessione sullo stato del decoro di quella che un tempo è stata la culla del Rinascimento.

I due turisti, americani e ubriachi marci, si sono spogliati non curanti di chi li stesse osservando, fotografando e persino rimproverando. Ridevano e scherzavano a squarciagola. Poi hanno scavalcato la ringhiera e hanno tentato la spericolata impresa di immortalare l’epico momento in cui hanno svuotato la vescica nell’Arno.

Solo dopo essere stati raggiunti da diversi flash hanno probabilmente realizzato che le loro grazie al vento sarebbero finite chissà dove. Hanno quindi cercato di allontanare i fotografi con schizzi di urina. Ma con scarsi risultati.