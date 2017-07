Florida, catena umana salva in mare intera famiglia FOTO

PANAMA CITY BEACH – Un’intera famiglia formata da quattro adulti e due ragazzi è stata messa in salvo grazie ad una catena umana che è stata formata spontaneamente in acqua, dopo diversi tentativi di salvataggio falliti. E’ accaduto a Panama City Beach in Florida sabato pomeriggio. Noah Ursrey, 11 anni, e suo fratello Stephen di 8, si erano separati dalla loro famiglia per giocare con le onde e le loro tavolette da mare.

Una coppia della Bretagna è stata la prima a sentire i due ragazzi che chiedevano aiuto lontano dalla riva. I due sono entrati nell’acqua ed hanno afferrato le loro tavole. Poi hanno provato a rimorchiarli verso la riva e sono stati trascinati dalla corrente.

Dopo circa 10 minuti, alcuni ragazzi con la tavola da surf e poi anche i familiari hanno provato a raggiungere i due bambini in mare senza riuscire a raggiungerli. “La marea ci risucchiava ogni energia”, hanno raccontato al termine di questa avventura.

Come racconta Il Corriere