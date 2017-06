Albero cade in via XXX Aprile a Roma e schiaccia auto in sosta FOTO-VIDEO

ROMA – Ancora alberi caduti a Roma. In via XXX Aprile tra Monteverde e Trastevere, un grosso albero si è staccato dal suolo ed è caduto schiacciando un’auto in sosta. L’enorme tronco si è adagiato su un palazzo davanti ai residenti rimasti a bocca aperta. Siamo a due passi dalla fontana del Gianicolo resa nota dal film premio Oscar “La Grande Bellezza” e a due passi dal famoso rione di Trastevere pieno, in questi giorni, di turisti.

A staccarsi all’altezza del civico 27 è stato un grosso platano. I pompieri sono intervenuti sul posto con una squadra munita di autogru. Un’auto è rimasta irrimediabilmente danneggiata. Fortunatamente però, non si sono registrati danni alle persone (foto Facebook, video Il Messaggero).