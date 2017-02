Sanremo, Carlo Conti e Maria De Filippi sorridenti alle prove: la FOTO su Twitter

SANREMO – Rilassati, sorridenti, quasi divertiti. Carlo Conti e Maria De Filippi appaiono così durante una pausa dalle prove per il prossimo Sanremo al teatro Ariston. Seduti sulle scalette che separano il palco dalla platea, a tre giorni dall’inizio di del Festival che si terrà dal 7 all’11 febbraio 2017, il consulente artistico Giancarlo Leone li ha fotografati e ha regalato lo scatto ai fan su Twitter.

Le prove proseguono a ritmo serrato: dopo orchestrali e cantanti, da qualche giorno tocca ai due conduttori e tutto sembra procedere per il meglio. Il Festival di Sanremo 2017 arriverà in prima serata martedì 7 febbraio su Rai 1 e i due conduttori sembrano davvero appagati e soddisfatti del lavoro svolto.

Intanto continua ad arricchirsi il cast del Festival. Oltre a Maurizio Crozza che farà tutte le sere la sua ‘copertina’, dovrebbe arrivare Virginia Raffaele, applauditissima nell’edizione dell’anno scorso quando imitò Carla Fracci, Sabrina Ferilli, Donatella Versace e Belen. Quest’anno potrebbe esibirsi nella finale di sabato oppure nella prima serata, quella di martedì, quando saliranno sul palco dell’Ariston Paola Cortellesi e Antonio Albanese, che presenteranno il loro ultimo film, ‘Mamma o papà’ diretto da Riccardo Milani e nelle sale il 14 febbraio.

Ad allietare il pubblico del Festival anche il trio Flavio Insinna, Gabriele Cirilli ed Enrico Brignano, che dovrebbero fare il verso al trio composto da Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Tra i rumours di queste ore, inoltre, anche quelli dell’arrivo sul palco della città dei fiori del duo comico Luca & Paolo, già di casa all’Ariston dove condussero con Gianni Morandi l’edizione 2011 della manifestazione.

Tra le ultime voci, c’è anche quella che parla di un ritorno di Geppi Cucciari a Sanremo, dopo l’apparizione nella serata finale dell’edizione 2012. In quell’occasione, dopo giorni in cui non si parlava d’altro che della farfallina di Belen, a Geppi Cucciari era stato riconosciuto il merito di avere riscattato l’onore delle donne.

Infine il tormentone ‘Tutti cantano Sanremo’, lo spazio che Conti ha ideato per ricordare le canzoni del Festival entrate nella cultura popolare italiana. Oltre ai già annunciati Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova, Maria Pollacci, l’ultra novantenne ostetrica che ha fatto nascere 7.642 bambini, ci sarà anche la giornalista sportiva di Sky Diletta Leotta. Ma certamente non mancheranno altre sorprese.