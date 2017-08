ROMA – Gabriella Engels, 20enne modella sudafricana, ha pubblicato sui social una foto in cui mostra la violenza dell’aggressione subita. A picchiarla sarebbe stata niente meno che Grace Mugabe, 52enne moglie di Robert Mugabe, 93enne “immortale” e potentissimo presidente dello Zimbabwe. Lo scontro sarebbe avvenuto nella stanza di un hotel di Johannesburg, in Sudafrica, dove la giovane modella era stata invitata da amici in comune con due figli di Mugabe.

“Si è lanciata contro di me e ha preso a colpirmi. Ancora, ancora e ancora. Non avevo idea di cosa stesse succedendo, ero del tutto sorpresa. Ho dovuto strisciare fuori da quella stanza prima di poter scappare via”, ha spiegato Gabriella, ancora incredula per l’immotivato agguato, il tutto sotto gli occhi delle guardie del corpo della First Lady, che non hanno mosso un dito.