Gabriella Stefania Mereu, delirio Fb: “Fanno leggere Promessi Sposi per aumentare paura epidemie”

ROMA – “Fanno leggere i Promessi Sposi per far crescere la paura delle epidemie”: questa l’ultima follia della dottoressa radiata. Il post di Gabriella Stefania Mereu, ex omeopata che sosteneva di poter curare i tumori a parole, è stato commentato anche da Enrico Mentana che con ironia ha scritto: “Altro che LoRenzin, il loro vero nemico è Renzo! Scusate, ci scherzo ma fa una malinconia immensa, un altro effetto del sonno della ragione”, precisa il direttore di TgLa7.

A far scattare il commento di Mentana il post pubblicato da Stefania Gabriella Mereu, già nota per le sue posizioni in fatto di medicina tradizionale, e radiata dall’Ordine dei Medici perché sosteneva di essere in grado di guarire tumori e lesioni midollari con la “terapia verbale” e i fiori di Bach. Nel post oggetto dell’ironia di Mentana, Mereu se la prende con la peste descritta da Manzoni nel suo romanzo: “Ho pensato recentemente che fanno leggere a scuola i “Promessi Sposi” solo per pubblicizzare l’epidemia”. Sotto il post decine di commenti tra ironia e incredulità.