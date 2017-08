NEW JERSEY – Una gamba di un corpo in decomposizione che spunta dalla terra e si appoggia sulla bara del defunto. Una scena da film horror quella che ha stravolto Sandra Butler la scorsa settimana, già distrutta dal dolore per la perdita del padre Cleveland, stroncato a 85 anni da un infarto. La donna ha subito un altro choc al momento della sepoltura: quando il defunto è stato calato nella fossa, Sandra ha visto affiorare dalla terra la gamba in decomposizione di un cadavere che è andata ad appoggiarsi proprio sulla bara di suo padre, accanto ai fiori. Una scena horror alla Lucio Fulci, quella avvenuta al Mount Holiness Memorial Park, nel New Jersey, in Usa, che è stata immortalata da un parente e che sta facendo il giro del mondo.

Come riporta anche il Daily Mail, incontenibile la rabbia e la frustrazione di tutta la famiglia: “Gli operatori del cimitero hanno continuato a lavorare come se nulla fosse, non ci hanno detto nulla – ha raccontato Sandra – Per loro era solo lavoro, era tutto normale”. Lei e il fratello Alonzo chiedono che venga avviata un’inchiesta per appurare come siano possibili incidenti del genere. “Sono arrabbiato – dice Alonzo – perché quegli operatori non hanno cercato di indagare per capire a chi appartenesse quella gamba. Cosa succede in questo cimitero, che ospita prevalentemente persone di colore come noi? I cadaveri vengono sepolti come spazzatura? Voglio capire, voglio un’inchiesta. Mi sento quasi in colpa nei confronti dei famigliari di quel defunto che non sanno come è stato trattato il cadavere del loro parente”.