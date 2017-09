BENEVENTO – E’ diventata virale sui social network la notizia di una apparizione del volto di Padre Pio sul portone d’ingresso di un’abitazione al civico 23 di via Roma a Ginestra degli Schiavoni, paesino in provincia di Benevento.

Il sindaco di Ginestra degli Schiavoni, Zaccaria Spina, si è dovuto interessare alla vicenda organizzando, con transenne e illuminazione, per ristabilire un minimo di sicurezza nel tratto di via Roma interessato dall’afflusso di persone.

“Arrivano da molti paesi vicini, come Monfalcone, Montecalvo, Casalbore, ma la voce si sta spandendo e l’afflusso, con la notizia che sta prendendo molto piede sui siti, ce ne aspettiamo molti di più”, spiega il primo cittadino a Il Mattino.

Per Zaccaria Spina “l’immagine è quella di San Pio, non c’è alcun dubbio”. Ricalca l’iconografia tramandata dai frati di San Giovanni Rotondo, come se acqua piovana e venature del legno si fossero divertiti a disegnare il miracolo.

Una vicenda che ricorda quanto accaduto nel 1997 a Benevento, quando a Piazza Guerrazzi, in una nicchia della facciata della chiesa di San Domenico, tanti riconobbero l’effigie di Padre Pio.