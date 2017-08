LONDRA – Hanno visto il ladro forzare la serratura e mettere a soqquadro la loro casa. Così una coppia inglese, Donna e Nathan Marusamy, ha assistito terrorizzata al furto in diretta tv, tramite la app del loro sistema di video sorveglianza.

I due coniugi erano in vacanza sulla costa sud occidentale dell’Inghilterra. Donna Marusamy si stava godendo il fine settimana rilassante con la sua famiglia, quando ha notato strani movimenti nel giardino di casa, tramite la applicazione installata sul suo telefonino.

La coppia ha quindi guardato in tempo reale il ladro mentre si introduceva furtivamente nel salotto della loro casa a Sutton Coldfield, nel West Midlands, a circa 200 km di distanza. Nel filmato si vede il ladro, che indossa una maglia con cappuccio, mentre si aggira per la casa in cerca di cose di valore.

Marusamy ha quindi avvisato il cognato che si è precipitato a casa della coppia, ma al suo arrivo il ladro è prontamente fuggito. Ha fatto in tempo a racimolare le fedi nuziali della coppia, così come un Air-King Rolex, gioielli d’oro indiani e passaporti.

La donna ha raccontato alla Bbc di essersi sentita “terrorizzata, spaventata e impotente” alla vista di quell’intruso nella sua casa.