ROMA – Hailey Clauson ha 22 anni, fa la top model e viene dalla California. Hailey nel 2016 è apparsa sulla copertina di “Sport Illustrated Swimsuit Issue”, il supplemento a Sport Illustrated dedicato ai costumi da bagno, insieme a Ashley Graham e Ronda Rousey.

Ora la giovane modella americana è una delle top model più richieste al mondo. In Italia è divenuta testimonial Yamamay come volto e corpo della campagna autunno inverno 2017/18. Prima di lei, per il marchio di lingerie Made in Italy avevano posato altre due splendide colleghe: si tratta di Alexis Ren e soprattutto di Emily Ratajkowski. Per questo motivo, in molti parlano della degna erede proprio di Emily (foto Instagram).