“Ho l’acido” e lancia in faccia ad un uomo del sapone all’ammoniaca FOTO

SOLIHULL – Un ragazzo sceso da un’auto, urla “ho l’acido” ad un uomo appena uscito da un pub e gli lancia in faccia un detersivo a base di ammoniaca. La vittima, non sapendo che in realtà si tratta solo di sapone, si sciacqua velocemente con dell’acqua dopo essere assalito dalla paura.

La polizia ha ora diffuso le immagini dell’uomo che ha urlato di avere l’acido, con lo scopo di agevolare la sua ricerca e cattura. Il tutto è accaduto fuori dal The Chalice pub a Dickens Health, quartiere di Solihull nel West Midlands inglese, intorno alle 8 di martedì scorso.

La polizia del West Midlands, scrive il Daily Mail, venuta a conoscenza di questa vicenda ha dichiarato: “Dopo i recenti attacchi avvenuti in Gran Bretagna con l’acido il comportamento di questa persona è stato da irresponsabile ed ha spaventato molto la vittima che fortunatamente porta gli occhiali che hanno impedito che la sostanza andasse nei suoi occhi”.