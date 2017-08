CHAMKBERSBURG – Vanno a fare un’ecografia pre-parto, guardano l’immagine e la associano per somiglianza al volto di Gesù. Siamo in Pennsylvania nella contea di Franklin: la vicenda la racconta l’emittente locale Fox 43 ed è stata ripresa dal sito Penn Live.Alicia Zeek e Zac Smith hanno diffuso l’immagine in cui hanno visto Gesù durante un’ecografia della loro bambina che hanno fatto nella cittadina di Chambersburg.

Zac ha raccontato che, dopo aver visto l’immagine, gli sono venute le lacrime agli occhi. La compagna Alicia è rimasta invece incredula per quello che ha visto. Il futuro papà ha condiviso l’immagine su Facebook chiedendo agli altri quello che vedono. Zac ha scritto che il volto di Gesù è un segno dall’alto, “una benedizione”.