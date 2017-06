India, ministro dell’Agricoltura pizzicato mentre fa pipì in strada: FOTO diventa virale

ROMA – Il ministro dell’Agricoltura indiano, Radha Mohan Singh, è stato fotografato mentre urina in pubblico e le immagini sono andato virali sui social media. Singh, ministro e leader del Bharatiya Janata Party,

Singh, un forte sostenitore dell’attuale primo ministro indiano Narendra Modi, è stato additato e preso in giro su Twitter specialmente dagli oppositori della politica dell’attuale governo indiano. Dopo aver fatto pipì, come mostrano le immagini si cui parla anche il Tribune, il ministro 68enne e risalito in auto.