ROMA – Sono sempre più insistenti le indiscrezioni sull’iPhone 8, quello del decennale, che secondo Apple dovrebbe essere presentato a settembre. Le ultime immagini mostrate confermerebbero l’assenza del Touch ID nel display, per sbloccare il dispositivo, in favore di un sistema di riconoscimento facciale ad infrarossi che funziona anche al buio.

Secondo i ‘rumors’ riconoscerebbe il volto del proprietario anche se appoggiato ad un tavolo. Sempre in rete in queste ultime ore sono finite le foto, anche queste non ufficiali, delle varianti di colori del nuovo iPhone: nero, bianco e rame.

Qualche settimana fa Ming-Chi Kuo, analista di KGI Securities, aveva suggerito che l’iPhone 8 sarebbe stato lanciato con una ristretta gamma di colorazioni per rafforzare la sua immagine di prodotto di lusso. In attesa di settembre, Apple ha aperto un account ufficiale su Instagram, che ha fatto il boom di follower in poche ore. L’intento è promuovere la campagna ‘Shot on iPhone, infatti i post pubblicati contengono immagini, video e altri contenuti realizzati da fotografi solo col dispositivo iOS.

RICARICA WIRELESS – Altra caratteristica del nuovo “melafonino” è la ricarica wireless che verrà abbinata a delle nuove batterie a forma di L che sono maggiormente capienti e dunque in grado di garantire una maggiore durata in termini energetici.