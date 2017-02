Jennifer Lopez su Instagram: la FOTO che fa impazzire i fan

LOS ANGELES – Avere quasi cinquant’anni e non sentirli. Jennifer Lopez torna a far parlare di sé. E questa volta non le servono parole: basta un’immagine postata su Instagram in cui, senza abiti particolari, mostra un fisico che molte ventenni si sognano.

Lo scatto, fatto davanti allo specchio, con indosso semplicemente pantaloni e canotta bianchi, rivela una pancia perfetta e qualcosa di più. La popstar statunitense di origini portoricane si solleva la maglia fino a far intravvedere il seno, mentre tiene i pantaloni così bassi che il basso ventre è completamente esposto.

Dopo tre matrimoni, due figli, moltissimi dischi e film all’attivo, oltre a diversi premi, Jennifer Lopez è diventata un vero e proprio marchio da milioni di dollari. E il tempo, per lei, sembra davvero non passare. A testimoniarlo è il suo ultimo fidanzato, Drake, rapper ed ex di Rihanna. Che ha solo 30 anni: 18 meno della bella J. Lo.