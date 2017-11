ROMA – Jeremias Rodriguez lunedì scorso è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. Il fratello di Cecilia e Belen, una volta fuori ha postato qualcosa che sta facendo discutere: si è fatto fotografare con Stefano Monte, fratello di Francesco ed ex della sorella lasciato in diretta tv.

Come scrive Lo scatto spiazza tutti. Come scrive Fanpage

“Le storie pubblicate dall’argentino su Instagram dimostrano che, nonostante quanto è accaduto nella Casa, i rapporti di amicizia restano ben saldi. Jeremias e Stefano mostrano volti distesi, quasi come se nulla fosse accaduto. Entrambi in auto, viaggiano in direzione della stazione dove avrebbero preso un treno per Milano. Jeremias guarda l’obiettivo mentre Stefano è al telefono sorridente. Al momento, sebbene entrambi siano perfettamente consapevoli di quanto è accaduto, guardano avanti verso ciò che c’è ancora da fare”.