Jeremy Meeks, detenuto più bello del mondo in vacanza con la miliardaria: "Tutto è possibile" FOTO

ROMA – Jeremy Meeks è il modello californiano che ha un passato da detenuto nelle carceri americane. La sua carriera è iniziata proprio grazie alla diffusione delle foto identificative. Ora jeremy è uno dei più richiesti e pagati e lui non si fa mancare niente. Lo testimonia una foto postata su Instagram in cui appare in barca con Chloe, ricca ereditiera del padre Philip Green, titolare di una catena di negozi di lusso e di abbigliamento. Meeks scrive che “tutto è possibile”, lanciando così la speranza sulla possibilità di cambiare decisamente vita.

I paparazzi lo hanno immortalato insieme a questa nuova fiamma a largo delle coste turche. Tra i due c’è sicuramente intimità. Con Chloe, Jeremy dimentica definitivamente la moglie Melissa da cui aveva avuto due bambini. La coppia, più di una volta era apparsa insieme su Instagram. A Melissa, l’ex detenuto aveva dedicato un appassionato messaggio su Facebook: “Sei la moglie che ogni uomo vorrebbe avere”.

L’amore tra lui e la consorte, a quanto pare, è svanito in fretta.