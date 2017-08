JESOLO – Si è gettato dal tetto della sua abitazione in piazza Milano a Jesolo, provincia di Venezia, l’immigrato marocchino che per tutto il giorno di ieri, mercoledì 23 agosto, minacciava di suicidarsi. L’uomo si è lanciato da un’altezza di circa 10 metri. Ora è ricoverato: le sue condizioni sono gravi, ma non rischia la vita. La vicenda ha avuto anche un risvolto per così dire “social”: secondo quanto scrive Leggo, molta gente si è fermata a guardare e a riprendere la scena con qualcuno che ha anche incitato l’uomo “a lanciarsi”.

Come ricostruisce Venezia Today, a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine sarebbe stata la moglie italiana, e la sorella di lei, dopo essersi allontanate dalla furia dell’uomo. Alle forze dell’ordine hanno raccontato di essere state oggetto di violenza s******e e di averci litigato. Immediato l’intervento dei soccorsi. L’uomo, 40enne, è stato portato all’ospedale di Jesolo e quindi trasferito in elicottero all’Angelo di Mestre. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato diversi traumi e fratture. Sono finite all’ospedale, in stato di choc, anche due donne: la moglie del quarantenne e la sorella di lei. Entrambe avrebbero subìto violenza s******e. La moglie ha riportato pure una frattura.

Pare che l’uomo, prima di recarsi in cima all’abitazione, abbia rivolto la propria furia verso di loro. Poi la situazione è precipitata e a quel punto si è resa necessaria la chiamata al 112. Secondo alcuni testimoni il 40enne era evidentemente sotto l’effetto di alcol.

Come accennato, Fabrizio Cibin su Leggo ha raccontato della quantità di gente che, nelle tre ore in cui l’uomo minacciava di lanciarsi, è aumentata esponenzialmente.

“La tragedia in prima fila, possibilmente da condividere sui social, bambini al seguito. E applauso finale. Il lato triste di una vicenda di per sè drammatica da qualsiasi parte la si guardi”.