MONTECARLO – Nel Monaco, avversario della Juventus nelle semifinali di Champions League in programma il 3 maggio a Montecarlo e il 9 maggio a Torino, gioca anche un ex Toro, Kamil Glik, ancora adesso amatissimo dai tifosi granata.

E il difensore polacco accende subito la sfida con un post sul profilo ufficiale di Facebook. Post che scatena polemiche non tanto per lo stato d’animo – “Kamil Glik è su di giri” – quanto per la foto associata, la dura entrata su Giaccherini, allora alla Juventus, nel derby del dicembre 2012. Per quell’intervento Glik era stato espulso con il rosso diretto e squalificato per 3 turni. Il post di Glik ha già superato i 12 mila like ed oltre 1.300 commenti, divisi tra incitamenti, indignazione e insulti.