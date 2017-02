Karlie Kloss, modella ex Victoria’s Secret cognata di Ivanka Trump FOTO

WASHINGTON – Karlie Kloss è la super modella di Victoria’s Secret cognata di Ivanka Trump. Karlie è infatti fidanzata con Joshua Kushner, fratello di Jared Kushner, marito della figlia del nuovo presidente degli Stati Uniti. Nata nel 1992 a Chicago, Karlie sfila ormai da 10 anni sulle passerelle di tutto il mondo. Per Victoria’s Secret ha lavorato dal 2011 al 2015 quando, pare, ha lasciato per problemi legati al cachet con il noto marchio di lingerie.

Il compagno di Karlie, Joshua Kushner, è finito al centro di alcune polemiche negli Stati Uniti dopo che è venuto fuori il suo sostegno a Hillary Clinton nella corsa alla Casa Bianca, nonché per la sua presenza alla Marcia delle Donne contro Trump.

Rossana Miranda scrive su Formiche:

Ivanka Trump e Jared Kushner sono stati immortalati durante un partita di tennis agli Us Open insieme a Joshua Kushner e la modella Karlie Kloss. Si presume che lei sia la sua fidanzata. Secondo l’articolo di Esquire su Jared, i genitori di Joshua vorrebbero che la modella si convertisse all’ebraismo – come ha fatto Ivanka Trump – per sposare il figlio. Certo è che Kloss non ha votato per Trump. Sul suo profilo Instagram, la modella ha postato una foto mentre compilava il voto per corrispondenza con la didascalia #ImWithHer in sostegno a Hillary Clinton.