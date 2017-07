Kate Middleton, il look audace fa infuriare la Regina Elisabetta

LONDRA – Il look di Kate Middleton fa infuriare la Regina Elisabetta. Galeotta fu la gonna indossata dalla Duchessa di Cambridge in visita al Victoria and Albert Museum di Londra. Per l’occasione Kate ha scelto un abitino vintage, firmato Gucci, ma un po’ troppo sensuale secondo l’etichetta reale. L’orlo della gonna, infatti, si fermava un po’ troppo sopra il ginocchio. Per giunta senza calze e con tacchi piuttosto alti.

Il particolare non è sfuggito all’occhio dei fotografi e del pubblico: l’abito di Kate infatti era piuttosto corto mettendo in risalto le sue gambe slanciate e toniche. Per la nonna di William è stato l’ennesimo colpo: non è infatti la prima volta che il look scelto dalla Duchessa non incontra il gusto della Regina. Dal 2011, anno in cui ha sposato Will ed è diventata un membro effettivo di casa Windsor, le sue scelte stilistiche sono cambiate passando da un abbigliamento giovanile e fresco, considerato spesso non consono dalla sovrana, ad uno più serio e austero tanto che non sono pochi gli esperti di stylist che hanno criticato certe mise a volte troppo stucchevoli.

In questo caso, invece, Kate ha scelto un abbigliamento semplice e chic e la gonna, pur essendo corta, non appare affatto volgare perché la Duchessa l’ha sapientemente abbinata a delle decolleté fini ed eleganti, orecchini di perle e cluth rossa. La Regina potrebbe anche soprassedere.