ROMA – Kim Kardashian: cocaina sul tavolo? “Venature del marmo”, la risposta ai follower “spioni”. Tracce bianche sul tavolino della stanza di hotel di Kim Kardashian in un innocente video postato su Snapchat: niente di più facile, trattandosi di una vip social, che pensare alla cocaina. Del resto la donna che sulle sue curve generose e generosamente esibite ha costruito una fortuna mediatica, posta ogni singolo dettaglio della sua presunta irraggiungibile vita da star, seguita da milioni di follower attentissimi e forse anche invidiosi.

Di sicuro c’è qualche aspirante poliziotto, come quelli che hanno subito denunciato la presenza di quelle tracce bianche sospette. E’ zucchero delle caramelle dei bambini ha subito replicato Kim, preoccupata di non finire nel tritacarne del gossip a sfondo giudiziario. Poi deve aver fatto mente locale, e tornata in hotel ha osservato meglio: in effetti si trattava solo delle venature del bel tavolo di marmo.

Meglio così: altro video, e alla prossima puntata di quello che è diventato un reality infinito e un po’ stucchevole.