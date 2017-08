ROMA – Kim Kardashian sulla copertina di Interview Magazine veste i panni di una first lady che sembra un incrocio tra Jackie Kennedy e Michelle Obama. la foto è stata pubblicata su Twitter e non è piaciuta affatto. L’idea (nemmeno poi così nascosta, vista l’intenzione espressa del marito Kanye West di candidarsi alle passate Presidenziali) di trovarsi Kim Kardashian come prima donna del Paese ha infatti scatenato una serie di commenti negativi.

A realizzare il servizio fotografico è stato Steve Klein. Tra i commenti si leggono diversi riferimenti a Trump come dire che dopo questo presidente, la Kardashian first lady sarebbe davvero troppo. A molti inoltre, il paragone è sembrato un tantino azzardato: cos’avranno mai in comune la regina dei reality show con il mito di Jackie O?

A dar fastidio è anche il colore della pelle di Kim, che qui appare con un ambrato forzato. Un’utente, ad esempio, si è chiesta: “Perché trasformare Kim Kardashian in Jackie O nera? Sono confusa”. Insomma, a Kim che viene sempre concesso tutto, questa volta sono piovute addosso diverse critiche.