ROMA – Non c’è stata solo violenza a Piazza Indipendenza durante gli scontri tra la polizia e gli immigrati che protestavano per lo sgombero nei giorni scorsi dall’ex sede di Federconsorzi e Ispra di via Curtatone. C’è stato anche un momento di umanità e tenerezza.

Mentre in un video si sente un funzionario di polizia dire chiaramente “se tirano qualcosa, spaccategli un braccio”, poco lontano un agente accarezza una immigrata in lacrime.

(foto Ansa)