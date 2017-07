La FOTO dell’orinatoio con la grata che mette in crisi i campeggiatori australiani

SYDNEY – La fotografia di un orinatoio pubblico australiano alla cui base c’è una grata, scattata da Aukusti Tahvanianen, uno sconcertato escursionista europeo, ha lasciato perplessi gli utenti di Facebook. Il ragazzo era in cerca di risposte sul modo di urinare in quel tipo di gabinetto pubblico australiano e ha condiviso il suo dilemma sulla pagina del gruppo Australian Backpackers, ammettendo che il suo arrovellamento aveva causato tre settimane d’insonnia.

“Per me ha senso mettersi in piedi sulla grata per cui se hai sovrastimato la portata delle “gocce”, cadranno sul punto giusto. Ma in caso contrario c’è la concreta possibilità che l’orinatoio rimanga pieno”. Aiutatemi!, è l’sos lanciato da Aukusti. Ciascun utente è stato pronto a offrire il suo punto di vista sulla delicata questione e molti avevano vissuto lo stesso problema.

“Ho fatto tempo fa la stessa domanda e la risposta è stata unanime: poggiati sulla grata”, ha scritto un utente. Hervé Amiot ancora brancola nel buio: “Haha, me lo chiedo da un anno e mezzo” mentre un altro scrive deciso: “Sono sconcertato, non ha davvero senso”.

La confusione nasce dal fatto che in Europa la maggior parte degli orinatoi pubblici non hanno alla base la grata.

Alcuni commenti offrono suggerimenti per affrontare la delicata situazione: “Stai indietro, abbassa i pantaloni e stabilisci la posizione dominante”; un altro insinua sia solo per i ragazzi ancora poco pratici della distanza e che la grata impedisca di urinare sulla pavimentazione. Il post ha ottenuto 92 commenti che non hanno chiarito tuttavia il dubbio di Tahvanien per cui, scrive il Daily Mail, sorge spontanea la domanda “qual è la giusta posizione?”.