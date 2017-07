Lady Diana, foto e ricordi di William e Harry 20 anni dopo. “Quell’ultima telefonata…”

LONDRA – La telefonata breve di una mamma in vacanza ai suoi figli adolescenti, rimasti a casa col papà. Loro volevano giocare con i cugini, non perdere tempo in chiacchiere, lei era in Francia. Ma sarà proprio la brevità della telefonata, quel 31 agosto del 1997, a perseguitare i principi William ed Harry: la loro mamma, la principessa Diana, morì quella stessa notte in un incidente nel tunnel dell’Alma a Parigi. William aveva 15 anni, Harry soltanto 12.

Sono proprio i due fratelli a raccontare quel giorno in un documentario di ITV intitolato “Diana, nostra mamma: la sua vita e la sua eredità”, che sarà trasmesso lunedì, a vent’anni dalla scomparsa della principessa. “Harry ed io avevamo una fretta dannata di salutarla… Se avessi saputo cosa sarebbe successo non sarei stato così indifferente”, racconta William. Poi aggiunge: “Ma quella telefonata mi si è conficcata in testa, anche in maniera pesante”. Harry afferma che quella breve chiacchierata è qualcosa che rimpiangerà per il resto della sua vita.

Non ci sono solo ricordi tristi nel documentario. Il principe William racconta anche di quando, appena tredicenne, tornò a casa e si trovò davanti a Cindy Crawford, Naomi Campbell e Christy Turlington. A organizzare la sorpresa era stata Lady D, che fece trovare al primogenito le super-top model di cui il ragazzino aveva tappezzato la stanza.

“Le ho trovate sulle scale di ritorno da scuola – racconta il principe – e sono diventato rosso in volto, non sapevo cosa dire. Credo di aver balbettato qualcosa e di essere inciampato per le scale mentre salivo. E’ davvero un bel ricordo che vivrà con me per sempre”, ha ricordato William.