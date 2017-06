Lago di Bracciano, allarme siccità. Livello giù di 1,40 metri FOTO

BRACCIANO – Il lago di Bracciano vittima della siccità: quest’anno è 1 metro e 40 centimetri sotto la sua soglia abituale. Ecco cosa dice Acea: “Il Lago di Bracciano, la riserva idrica di Roma, quest’anno è 1 di un metro e 40 centimetri sotto la sua soglia. Lo scorso anno era a meno 70 cm, quindi è sceso del doppio. Il prelievo che sta effettuando Acea in questi primi sei mesi dell’anno ha inciso per una minima parte, 18 centimetri”. Le foto esclusive di Cronaca Oggi rendono meglio di mille parole il senso di quello che sta succedendo.

E in effetti in questi giorni può capitare di imbattersi in caprette che pascolano sui fondali in secca. Colpa della siccità, è vero. Ma colpa anche dello “svuotamento del lago da parte dell’Acea, la municipalizzata dell’acquedotto”. Lo ribadisce a più riprese il sindaco di Bracciano, Armando Tondinelli.

La Regione Lazio ha aperto un’indagine sull’uso dei fondi pubblici per la riduzione delle dispersioni. Tondinelli inoltre spiega che l’Acea “risucchia tra 1.100 e 5 mila litri al secondo, perché deve rifornire 60 Comuni a nord di Roma. Se Acea non smette, non basterà un anno di piogge. Un disastro annunciato e, complice la siccità, il livello dell’acqua del lago è calato a dismisura”.