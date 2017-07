Laura Boldrini, FOTO con il quadro di Mario Sironi: “Mai pensato di voler cancellare l’arte di epoca fascista”

ROMA – “Questo quadro l’ha dipinto Mario Sironi, artista di spicco durante il Ventennio. È appeso nel mio studio, alla Camera dei deputati. L’ho trovato già lì, e siccome è molto bello, non ho mai pensato di farlo sostituire, né tantomeno di distruggerlo”. La presidente della Camera Laura Boldrini risponde con una fotografia alla polemica, rimbalzata in questi giorni sui social, secondo cui si sarebbe fatta promotrice di una crociata per la cancellazione di monumenti costruiti in epoca fascista.

“Alcuni quotidiani, in questi giorni, mi hanno ripetutamente attribuito affermazioni mai pronunciate”, spiega. “Di voler ‘radere al suolo ed eliminare’ palazzi, edifici e opere dell’epoca fascista. Ma è tutto falso. Fiumi d’inchiostro sul niente. Non ho mai sostenuto, in nessuna circostanza, l’intenzione di abbattere i monumenti del regime. È una montatura. L’ennesima bufala“.