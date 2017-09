LECCE – Può crollare il mondo, ma gli innamorati vedono solo il loro amore. Può esserci un acquazzone improvviso e fortissimo, ma gli innamorati, questi innamorati continuano a baciarsi. E’ accaduto a Lecce, nella bellissima e centrale piazza di Sant’Oronzo.

Il 3 settembre un temporale estivo ha sorpreso turisti e residenti in piazza, scatenando un fuggi fuggi generale. Generale ma non per loro, i due giovani amanti, che con il deserto che si faceva loro attorno, sotto l’acqua battente, hanno continuato a baciarsi come se splendesse il sole.

La coppia è stata fotografata da Max Favatano, un giovane leccese appassionato di fotografia, che, riprendendo una canzone di Vinicio Capossela, ha postato l’immagine su Facebook con queste parole: