FLORISSANT – I genitori di una bambina di quattro anni chiedono che venga chiuso il Little Learners, un centro di assistenza per l’infanzia che si trova a Florissant nel Missouri, dopo aver ricevuto una foto su Snapchat in cui loro figlia appare legata ad una sedia con del nastro.

Ora Elysha Brooks e Christian Evans, i genitori della piccola, chiedono al Missouri Department of Children and Family Services che il centro di Florissant venga chiuso.

“Uno dei suoi insegnanti ha legato nostra figlia ad una sedia e ha pubblicato la foto su Snapchat” scrive la mamma della piccola su Facebook. La donna racconta di aver ricevuto la foto dopo aver chiesto informazioni della figlia. Il tutto è avvenuto a marzo e, dopo aver chiesto ripetutamente spiegazioni al centro, non ha ricevuto ancora nessuna risposta: “Sto guardando questa immagine di mia figlia. Dalla sua espressione facciale, immagino come si sia sentita”, ha detto la Brooks ad un’emittente locale., aggiungendo: “Non sarò contante fino a quando non qualcuno non finisca in prigione per aver commesso questo crimine”.

“Vedere tua figlia incollata ad una sedia come fosse un anatra ti fa venire l’ansia. Basta vedere la sua espressione spaventata – ha aggiunto la mamma. – Lasci il tuo bambino credendo che lo proteggano e poi scopri che tuo figlio viene ferito in questo modo“.

La madre della ragazza, conclude poi con un messaggio indirizzato agli altri genitori: “Controllate i vostri figli. Anch’io credevo che mia figlia fosse al sicuro”.