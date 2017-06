Lucio Dalla, Antonello Venditti inaugura targa in suo onore a Trastevere FOTO

ROMA – Oggi, martedì 27 giugno, una targa in memoria di Lucio Dalla è stata collocata sulla facciata della casa di vicolo del Buco, a Trastevere, dove il cantautore bolognese ha vissuto e lavorato per oltre dieci anni. La targa, collocata sopra le finestre del primo piano, recita “In questa casa ha vissuto Lucio Dalla (1943-2012) protagonista della musica italiana”. Sotto all’intestazione c’è un verso della canzone ‘La sera dei miracoli’, composta proprio nell’abitazione romana: “E’ la notte dei miracoli fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone”.

A scoprire la targa sono stati il cantautore Antonello Venditti, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il vice sindaco di Roma Luca Bergamo.

“Roma oggi riconosce il genio e il talento di Lucio Dalla – ha detto Venditti – spero che con l’aiuto del Campidoglio questo vicolo prenda il suo nome. Questo è un momento di riflessione sulla canzone italiana e all’accoglienza che questa città regala. Come diceva Romolo Balzani non è romano chi nasce in questa città ma chi vi agisce”.

(foto Blitz quotidiano)