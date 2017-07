Luigi Berlusconi, bacio sulla bocca all’amico barbuto. Paparazzato a Villa Certosa

OLBIA – Luigi Berlusconi bacia sulla bocca un amico “barbuto”. Il più giovane rampollo di casa Berlusconi è stato paparazzato dal settimanale Oggi, mentre è in vacanza con amici a Villa Certosa. E gli scatti rubati fanno subito il giro del web, scatenando ironie a volte anche di bassa lega. E’ stato un bacio vero o una goliardata estiva? E’ la domanda che tutti non possono fare a meno di porsi. [Per vedere le foto clicca qui]

Ma nel giro di breve la curiosità del web è diventata a dir poco morbosa. Il 28enne, ultimogenito dell’ex premier, pizzicato a baciar sulle labbra un altro uomo proprio nella villa simbolo del papà viveur, ha innescato battute a catena, molte di pessimo gusto.

Sul settimanale Oggi, leggiamo che, “Barbara e Luigi Berlusconi tornano sul pontile di villa Certosa. Hanno raggiunto da pochi giorni il buen ritiro estivo di famiglia a bordo di un aereo privato. Lei con il suo Lorenzo, figlie tate a seguito, lui con un paio di amici e senza fidanzate all’orizzonte. E così il pontile più fotografato e “gossippato” della Sardegna si trasforma in una spiaggetta affollata e chiassosa. Anzi, in un “pontile delle libertà”, per fare il verso a papà Silvio”.

Poi si arriva al clou della giornata: il giovane Luigi “prima sveglia il suo amico disteso al sole, poi lo infastidisce appoggiandosi alle sue gambe, quindi per rovinargli del tutto la siesta gli stampa un bacio dispettoso”.

Ma non è la prima volta che Berlusconi jr viene colto in atteggiamenti affettuosi con gli amici maschi. Lo scorso anno gli abbracci con il compagno di ju-jitsu fotografati da Diva e Donna fecero il giro del web. Cosa dirà papà Silvio?