Madalina Ghenea diventa mamma di una bimba: annuncio su Instagram FOTO

BUCAREST – Madalina Ghenea diventa mamma di una bimba il cui nome non è stato ancora rivelato. L’attrice rumena divenuta famosa per uno spot con Raul Bova, per la pellicola “Youth” di Paolo Sorrentino e per aver partecipato a Sanremo 2016, aveva annunciato la sua gravidanza come “un miracolo”. Ora, a 28 anni, è diventata mamma per la prima volta.

L’annuncio del lieto evento è avvenuto tramite Instagram. Madalina ha avuto il filgio dall’imprenditore e connazionale Matei Stratan. Il parto è avvenuto a Bucarest lo scorso 4 aprile. L’annuncio ufficiale è però arrivato solo due giorni fa. Il nome, finora, non è stato rivelato.

“La gioia più bella. Una luce immensa. Un amore che ti travolge e riscalda tutto intorno. Il momento più bello della mia vita. Non posso non condividerlo qui con voi che tutto i giorni mi dimostrate un grande e costante affetto . Benvenuta piccola”», ha scritto l’attrice e modella.