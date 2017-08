MAGALUF (SPAGNA) – “Ho rapito io Madeleine McCann“: è la scritta choc che in molti si tatuano sul corpo a Magaluf, località di vacanza delle Isole Baleari molto amata dagli inglesi. Un tatuaggio che ricorda il dramma della famiglia McCain, la cui figlioletta Maddie scomparve a 3 anni nel 2007 in Algarve, Portogallo, dove si trovava insieme alla famiglia in vacanza.

La discutibile moda sta facendo molto discutere in Spagna. Il quotidiano La Vanguardia parla di “crudele tatuaggio” e sui social network sono moltissime le critiche.

A farsi tatuare la terribile scritta sono soprattutto giovani inglesi, magari sbronzi, che pensano sia divertente. La località, del resto, è nota per essere meta di divertimento ai limiti della decenza, tra festini basati su abuso di alcol e s***o.

La trovata arriva a dieci anni dalla scomparsa della piccola Maddie. Da quell’estate del 2007 della bambina non si sono più avute notizie, nonostante i genitori non abbiano mai smesso di cercarla. Tutt’ora Scotland Yard è impegnata nel caso.