Malena la pugliese senza trucco all’Isola dei famosi FOTO

ROMA – Ecco direttamente dall’Honduras la prima foto della pornostar Malena la pugliese senza trucco. Ma chi è Filomena Mastromarino, in arte Malena la pugliese? Malena è nata a Noci il 19 gennaio 1983, ma ora vive a Gioia del Colle. Prima di intraprendere la carriera nel mondo de porno, lanciata da Rocco Siffredi, Malena ha lavorato per diversi anni presso l’agenzia immobiliare di Giuseppe Lenin Masi, esponente del Partito Democratico del posto. Per questo Malena a volte è anche definita “la renzina pornostar”.

Intervistata da La Zanzara, Malena aveva spiegato le ragioni della sua scelta di entrare nel mondo del porno, tra cui, principalmente, una grande passione per Rocco Siffredi. “È un annetto che lo corteggio, gli mandai una mail per essere valutata”. Il debutto cinematografico sulle scene con Siffredi deve ancora avvenire ma non ha una specialità in cui eccelle: “Mi interessa qualsiasi tipo di esperienza”.

Cosa ti piace di Renzi? le chiedono: “Ha capacità di coinvolgimento, carisma” risponde. Le piace come uomo? “No, come uomo no. Io sono ancora adesso delegata nazionale Pd. Recentemente non ho potuto partecipare all’ultima assemblea nazionale, ma alla penultima si”.

Isola dei famosi? “Voglio sfatare il mito che una porno-attrice può stare solo sul set di un film porn” ha detto Malena che ha ammesso quanto la privazione più grande durante la permanenza sull’Isola sarà proprio il sesso: “Sono stata appena su un set di un film a luci rosse e quindi mi sono fatta una bella scorpacciata, ma allo stesso tempo spero di non rimanere all’asciutto….”.