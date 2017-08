Whatsapp. Manda questa foto al marito in viaggio e lui chiede il divorzio

ROMA – Il marito è fuori per lavoro, ma comunque molto presente con telefonate e messaggi. E così chiede alla moglie rimasta a casa di inviargli una foto per cominciare bene la giornata. Ma in questo caso non è andata esattamente come sperato: la donna in questione infatti ha inviato un autoscatto in cui è seduta su un letto sfatto, accanto ha una chitarra e i capelli sono spettinati, l’aria stanca. Ma è un dettaglio in particolare che ha messo la parola fine al suo matrimonio.

Come non sfugge ad uno sguardo attento, quella che spunta da sotto al letto è inequivocabilmente una mano: segno che la mogliettina non è rimasta da sola durante la notte senza il suo amato.