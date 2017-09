ROMA – Mara Carfagna sui social ha pubblicato una foto con Valentina Mazzacurati, responsabile giovanile di Forza Italia nel Modenese e consigliera comunale di Campogalliano (Modena). Le due sono state immortalate insieme lo scorso sabato ad Everest, una kermesse del partito azzurro che si è tenuta a Bari. E subito, sotto la foto, qualcuno non ha perso tempo per insultare.

L’utente “federicaseregno” ha infatti commentato: “Due putt…, una cioccolato bianco e uno nero. Ed è pure fascista”. La Mazzacurati, dunque, le ha risposto: “Oltre che essere maleducata, non hai neppure il coraggio di mostrare il tuo volto. Noi invece ci mettiamo la faccia. Troppo comodo giudicare da dietro lo schermo senza far niente”. Ma l’utente ha ribattuto ancora: “Questo non toglie il fatto che siete due mign… e tu in aggiunta una nera fascista di mer…”.