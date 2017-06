Maria Elena Boschi e la FOTO malinconica su Instagram

ROMA – Maria Elena Boschi e la foto “triste” su Instagram. A commentare la foto pubblicata dalla ministra sul suo profilo è il quotidiano Libero che la associa a quanto sta accadendo, in questi mesi, al pd renziano. La Boschi è infatti un’esponente di punta di questa area politica. A corredare la foto, Libero scrive:

“Giorni bui, per il Pd renziano. Giorni in cui il futuro politico pare proprio non esserci. E questa angoscia, questa tristezza, in un qual certo modo emerge con tutta la sua forza dal profilo Instagram di Maria Elena Boschi, profilo che ha recentemente inaugurato. Ecco l’ultima foto, ed ecco la sottosegretaria con volto corrucciato, al telefono, mentre attende il treno, sola soletta. E ad acuire la malinconia ci si mette anche il bianco e nero. E come se ancora non bastasse, la foto, come dimostrano gli hashtag “past” e “throwbackthursday”, risale al passato. Come se quel “in viaggio per l’Italia” fosse acqua passata, appunto”.