ROMA – Il settimanale Chi pubblica in esclusiva nel numero in edicola mercoledì 23 agosto, le immagini di Maria Elena Boschi in bikini durante la vacanza che il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ha trascorso con la famiglia in un resort eco-chic vicino a Merano.

Con lei c’erano i fratelli Pier Francesco ed Emmanuel con la moglie e la figlia Bianca Maria, la nipotina prediletta di Maria Elena Boschi, che ha trascorso gran parte della vacanza a coccolarla.