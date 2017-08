TRENTO – Ambra e Massimiliano Allegri fanno sul serio. La coppia più paparazzata dell’estate conferma ancora una volta di andare d’amore e d’accordo. I due sono stati immortalati mentre passano un tenero week end insieme in montagna. La foto la pubblica in esclusiva il settimanale “Chi”: i due stanno in Val Badia in Trentino e si godono il sole rilassandosi insieme.

A dare l’anticipazione sui suoi profili social è Gabriele Parpiglia: “Il mister e l’attrice, dopo la partita vinta dalla Juventus domenica, sono partiti alla volta della Val Badia dove hanno raggiunto il rifugio Utia de Bioch. Qui, in mezzo al verde dei prati, si sono scambiati tenere effusioni come due liceali, a riprova che il loro sentimento, rivelato proprio da Chi all’inizio dell’estate è forte e solido e non una semplice fiammata estiva”.