Matteo Salvini: “Con gli italiani perbene”. Peccato che nella FOTO c’è una famiglia latino-americana

ROMA – Matteo Salvini organizza una campagna a favore della legittima difesa pubblicando un manifesto che fa discutere. Nell’immagine per promuovere la manifestazione a favore della legittima difesa organizzata dal segretario della Lega Nord, a Verona per il prossimo 25 aprile, viene mostrata una famiglia felice che corre in primo piano.

“Con gli italiani perbene, sicuri e liberi dai delinquenti” c’è scritto nella scritta che accompagna la foto. Peccato però che, come fa notare su Twitter l’account “Siamo la gente”, l’istantanea ritrae in realtà non una famiglia italiana, ma bensì una famiglia latino-americana. L’immagine infatti, non sarebbe stata scattata da qualche fotografo incaricato dallo staff di Salvini ma sarebbe stata acquistata da Shutterstock, celebre portale online che mette a disposizione un enorme archivio fotografico di fotografie per lo più “creative” disponibili a prezzi sostenuti.

Anche una famiglia di latino-americani potrebbe essere almeno in parte di origini italiane. La gaffe commessa da Salvini sarebbe legata però al fatto che il leader della Lega Nord difende sempre e comunque “i veri italiani”, sostenendo spesso che non sia possibile considerare italiani i cittadini stranieri “naturalizzati”. Fra l’altro, la foto della campagna a favore degli “italiani perbene”, su Shutterstock viene trovata proprio inserendo la keyword “hispanic family”.