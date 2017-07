Max Biaggi, un mese dopo l’incidente: “Oggi primi passi all’aperto coi miei angeli”

ROMA – Primi passi all’aperto per Max Biaggi, sorretto dai suoi due figli, avuti con Eleonora Pedron, Mano nella mano con loro, il pilota si è fatto vedere si nuovo su Instagram mentre si incammina di spalle a passeggio per Montecarlo, dove vive. Il sei volte campione del mondo di Motociclismo sta lentamente tornando alla normalità dopo il drammatico incidente avuto sul circuito Sagittario a Latina. Due settimane fa le dimissioni dall’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato ricoverato per 18 giorni, di cui 17 in Rianimazione.

“Oggi i primi passi all’aperto con i miei due angeli che mi sostengono – ha scritto il pilota su Instagram – Con loro per un attimo torno alla normalità. #laforzadellamore❤ #padreefigli #unicitá #monaco”.

A dargli sostegno in questo momento non ci sono solo i suoi figli, ma anche i genitori e la compagna Bianca Atzei, rimasta costantemente al suo fianco durante la degenza in ospedale. Proprio a lei nei giorni scorsi, Max ha dedicato un altro post: